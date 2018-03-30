Kayseri Şeker 14. Çiftçi Meclis Toplantısı düzenlendi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'deki 12 bölgeden 200 çiftçi temsilcisi katıldı.

Toplantıya katılan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu, mutlaka korunması ve yaşaması gerektiğini belirtti.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de, yeni kampanya dönemiyle ilgili bazı gelişmeleri çiftçi temsilcileriyle paylaştı.

Bölgelerden gelen çiftçiler, söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.