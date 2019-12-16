Kayseri şehitlerinin kanı yerde kalmadı

16.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:52

Kayseri'de 3 yıl önce komandolara yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının talimatını veren "Erhan Porsibi" kod adlı PKK'lı İshak Özçaktu'nun Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmesi, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'in ise yargılandığı davada 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da düzenlenen, 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının acısı, aradan geçen 3 yılda unutulmuyor.

Hain saldırının failleri olan biri tutuklu 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu gereken cezaya çarptırıldı, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyası ayrılan iki sanığın yargılamaları devam ediyor.

Saldırının talimatını veren "Erhan Porsibi" kod adlı PKK'lı İshak Özçaktu ise Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi.

Saldırının planlayıcısına rekor ceza

AA muhabiri, terör saldırısının ardından son 3 yılda yaşanan gelişmeleri derledi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı bin 119 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4 yıl 6'şaray, Hamit Eroğlu ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik eden mahkeme heyeti, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Savcı, taraf ve katılan avukatlarının itirazlarının ardından davanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülmesine devam ediliyor.

Almanya'da iltica talebinde bulunduğu tespit edildikten sonra mahkemece yapılan iade taleplerine cevap alınamayan firari sanık Sait Karabulut ile beraat eden anne Vesfiye Tekiner'in savunmasında "Oğlum Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşamaktadır." dediği firari sanık Ferhat Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

Söz konusu teröristlerden birinin örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit edildi.

"Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

İshak Özçaktu'nun yer aldığı terör olayları:

"10 Ağustos 2015'te İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine yaptığı saldırıda 3 polis, 7 vatandaş yaralandı. 17 Şubat 2016 Ankara Merasim Sokak'ta Genelkurmay servis araçlarına düzenlenen saldırıda 29 kişi şehit oldu, 79 kişi de yaralandı. 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına yapılan saldıra 7 kişi yaralandı. 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet servis araçlarına düzenlenen saldırıda 5 polis, 7 vatandaş şehit oldu, 36 kişi de yaralandı.

25 Ekim 2016'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binasına yapılan saldırıda 21 kişi yaralandı. 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yapılan saldırıda 36 polis, 8 vatandaş şehit oldu, 155 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2016'da Kayseri'de askeri servis aracına düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. 2016 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ziyaret Tepe mevkisinde eski bakanlardan Mehdi Eker'in aile mezarlığının yakınlarında 700 kilogram tuzaklanmış EYP'lerin eylem talimatını verdi."

Kaynak: AA