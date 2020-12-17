Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor
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Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

17.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:25

Son dakika haber... Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.

Şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla, saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, hain terör saldırısında vefat eden bütün şehitleri minnetle yad ettiklerini söyledi.

Bütün şehitlerin kalplerin müstesna yerine konumlandırıldığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehit aileleri ve gazilerin yanında olacağız. Devletimiz, vatanımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerin emaneti de bizler için çok önemli. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz. Onlara ecdadımızdan aldığımız güçle ve ilhamla bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı kararlılıkla cevap vereceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 17 Aralık'ta şehit olan 15 askeri minnetle andıklarını belirterek, dayanışma içerisinde Türk milletinin birliğini koruyacağını dile getirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise Türk milletinin 4 yıl önce 15 fidanını Kayseri'de şehit verdiğini söyledi.

Saldırıda 54 askerin de yaralandığını anımsatan Yavuz, "Acımız 4 yıl geçsede aynı bugün gibi taze ve canlı. Biz şehit ve gazi olurken vatanın bütünlüğü için şehadet şerbetini içiyoruz. Her zaman da bu vatan için can vermeye hazırız." ifadelerini kulandı.

Gazilerden Mustafa Uçar da 2016 yılında komando tugayında askerlik hizmetini yaparken terör saldırısında yaralandığını hatırlatarak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bizi 4 yıllık süreçte yalnız bırakmayan Kayseri halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı'ndaki Erciyes Üniversitesi yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor
Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor
Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor
Son dakika haber: Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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