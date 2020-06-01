Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi
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Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi Kayseri'de seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı.

01.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:21

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

KAYSERİ - Kayseri'de seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelge ile 4 Nisan'dan beri giriş çıkış kısıtlaması olan Kayseri'de, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklama ile yeniden seyahatlere açıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar, hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

Kaynak: İHA

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