Kayseri şehirciliği Uganda'ya örnek olacak

12.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:51

Uganda Arazi, Konut ve Şehircilik Bakanı, ülkesindeki şehirleşme çalışmalarına örnek teşkil etmesi için Kayseri'yi ziyaret etti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile detaylı bir görüşme yaptı. Konuk Bakan, Kayseri'nin çok planlı bir şehir olduğunu belirterek, Uganda'da Kayseri'ye benzer şehirler oluşturabileceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Afrika ülkelerine yakın ilgisine vurgu yaparak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, konuk heyete ayrıca Kayseri'nin önemli değerlerini anlatarak bu değerlerden birisi olan pastırmadan ikram etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uganda'nın Arazi, Konut ve Şehirleşme Bakanı Percis Namuganza Princess ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşıladı. Konuk Bakan ve heyetiyle Kayseri'nin tanıtım filmini izleyen Başkan Büyükkılıç, Uganda heyetine Kayseri ve Kayseri şehirciliği hakkında detaylı bir sunum yaptı.



Kayseri'nin ticaret, sanayi, turizm, spor, eğitim ve sağlık merkezi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Dört üniversitemiz ve bu üniversitelerimizde öğrenim gören yaklaşık 75 bin öğrenci var. 20 akredite sağlık merkezimiz bulunuyor. Yurt dışından binlerce hasta şehrimizde tedavi oluyor. Ayrıca Kayseri tarih şehri. Kaldığınız otelden etrafınıza baktığınızda beş medeniyetin eserlerini görebilirsiniz. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Kayseri planlı gelişen bir şehir. Tarihi eserleri koruma yönünde de gayret göstermekteyiz. Kayseri, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de kendisinden söz ettirmektedir. En önemli doğal güzelliğimiz olan Erciyes dağı her yıl 2,5 milyon ziyaretçisi olan uluslararası standartlarda önemli bir kayak merkezidir" dedi.



"UGANDA'DA KAYSERİ'YE BENZER ŞEHİRLER OLUŞTURABİLİRZ"



Konuk Bakan Percis Namuganza Princess de Kayseri'de olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç'a sıcak karşılama ve sunumu için teşekkür eden Konuk Bakan, "Uganda halkının ve Uganda'da yaşayan Türklerin selamlarını getirdim. Sizleri Uganda'ya davet ediyorum. Burada bulunma sebebimiz şehirleşme. Afrika çoğunlukla kırsal alanlardan oluşuyor. Çok hızlı gelişen bir ülkeyiz. Şehirler için master plan oluşturacağız. Şehirlerin bu oluşum sürecinde karşılaşılan sorunlar vardır. Bu sorunlarla karşılaşmadan önce sizlerin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'deki şehirlerin bir plan doğrultusunda yapıldığını görüyoruz. Sizin şehrinizde de bir planlama doğrultusunda yaptığınız çok güzel çalışmaları görüyoruz. Uganda'da Kayseri'ye benzer şehirler oluşturabiliriz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımızın Afrika ülkelerine olan yaklaşımına vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ülkelerine sıcak bakışının farkındayız. Mazlum insanların ve mazlum ülkelerin savunucusu ve sesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda üzerimize ne düşüyorsa sizlerin yanında oluruz" diye konuştu.



PASTIRMA İKRAMI VE BAŞKAN'IN SAKLAMA METODU



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uganda'nın Arazi, Konut ve Şehirleşme Bakanı Percis Namuganza Princess ve beraberindeki heyete Soğanlı bebeği hediye etti ve Kayseri'nin önemli bir değeri olan pastırmadan ikram etti. Başkan Büyükkılıç, konuklarına Kayseri mutfağının en önemli üçlüsü olan sucuk, pastırma ve mantıyı anlattı. Başkan'ın ikram ettiği pastırmayı çok beğenen Uganda Bakanı Princess'in nasıl muhafaza edildiğini sorması üzerine "Midemizde" cevabını veren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Pastırma muhafaza edilmez afiyetle yenir" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç ayrıca konuklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi girişinde KAYMEK tarafından açılan "Geri Dönüşümden Geçmişe" adlı sergiyi gezdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA