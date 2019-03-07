Kayseri Şehir Hastanesine Tam Puan

Türkiye'nin en fazla yatak kapasitesiyle hizmete açılan ilk şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi"nden 100 tam puan aldı.

YDA'nın yazılı açıklamasına göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi, YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi'nde 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekip tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, Kamu Özel İşbirliği modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve bin 607 yatak kapasiteye sahip Kayseri Şehir Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde 100 tam puan alan ilk kuruluş olma başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YDA Group Sağlık Grubu Koordinatörü Dr. Elif Sözer, Türkiye'de ilk kez bir hastanenin 100 tam puan almasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Sözer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak, uygulamaya yönelik rehberlik etmek, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığımız tarafından çok büyük titizlikle gerçekleştirilen önemli bir denetim. Hizmete açıldığından bu yana henüz bir yıl olmadan 2 milyon 778 bin 237 muayene ve 53 bin 462 ameliyat gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini en yükseğe taşımak adına yaptığımız bütün yenilikler ve iyi uygulamaların standartların tümünü karşılaması bizler için çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen, Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ve YDA Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. "

Kaynak: AA