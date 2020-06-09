Kayseri Şehir Hastanesinden hastalara ulaşım hizmeti Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi, hastanede tedavisi tamamlanan hastaların ulaşım ihtiyacını karşılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi, hastanede tedavisi tamamlanan hastaların ulaşım ihtiyacını karşılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Destek Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yavuz Bekdemir, yaptığı açıklamada, 112 ve evde sağlık hizmetleri kapsamında hastaneye getirilen hastalara pandemi sürecinde evlerine veya kaldıkları yere dönmeleri konusunda yardımcı olduklarını ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde hastaneye gelenlerin geri dönüşleri konusunda ailelerinden gerekli yardımı alamayan kişiler için devreye girdiklerini aktaran Bekdemir, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler ve başhekimimizin kararları doğrultusunda, tedavileri hastanemizde tamamlanmış, fakat yanında kimsesi olmayan, pandemi sürecinden dolayı ailesi evinde izole olduğu için dışarı çıkamayan hastalarımızın hastanemiz ambulanslarıyla evlerine naklini sağlıyoruz. Bu konuda hastalarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz."

Tedavi süreci biten ve ailesi evde izolasyonda olduğu için kendisini almaya gelemeyen N.B. de Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi tarafından evine götürüldü.

Kaynak: AA