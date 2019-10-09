Kayseri Şehir Hastanesinde "akıllı ilaç" dönemi

09.10.2019 16:26

Kanser tedavisinde umut olan "akıllı ilaç" tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedaviye dirençli prostat ve pankreas kanserlerinin bazı türlerine karşı geliştirilen "akıllı ilaç" tedavi yöntemi, Kayseri Şehir Hastanesindeki kanser hastalarına umut olacak.

Uygulamayla ilgili bilgi veren nükleer tıp klinik sorumlusu Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş, son zamanlarda kanser tedavisi için geliştirilen akıllı moleküllerin çeşitli kanser türlerinde tanı ve tedavi amacıyla kullanıldığını belirtti.

Bu moleküllerin vücuda verildikten sonra kanser hücrelerini bulup onların üzerine yapışarak yaydıkları ışınlar ile bu hücreleri öldürdüğünü anlatan Karaçavuş, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere prostat kanseri erkek hastalarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Prostat kanseri tedavi yöntemleri arasında cerrahi, radyoterapi ve kemoterapötik ilaçlar yer almaktadır. Fakat her şeye rağmen bazı grup hastalarda bu tedaviye direnç gelişmektedir. Ayrıca nöroendokrin tümörler dediğimiz bazı pankreas ve bağırsak tümörlerinde de dirençli bir grup bulunmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesinde kullandığımız ileri tetkik görüntüleme yöntemleri sayesinde pankreas ve prostat kanserlerinin tanı ve evreleme aşaması daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu görüntülemeler sonrasında tespit edilen hastalarımızdan uygun olanlara akıllı ilaç tedavisine başlıyoruz. Şu anda ilimiz ve civarında bu tedavilerin uygulanabildiği tek merkez olma özelliği taşımaktayız."

Karaçavuş, hastalardan tedavi için hiçbir ek ücret talep etmediklerini de aktardı.

Kaynak: AA