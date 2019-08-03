Kayseri Şehir Hastanesi'nden Ağrısız ve Dikişsiz Biyopsi

Kayseri Şehir Hastanesinde aktif olarak kullanılan Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yöntemi, hastaları ağrılı bir süreçten kurtarıyor. Gastroenterolojik hastalıklar ve sindirim sistemi çevresindeki organların duvarlarına gizlenen kitle ve lezyonların tespitinde kullanılan bu yöntem, ameliyat öncesi hekim ve hastaya büyük kolaylıklar sağlıyor.

Ağrısız ve dikişsiz yapılan bu yöntem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Doç. Dr. Serkan Doğan; "Kitlelerden biyopsi ile doku tanısı almadan Onkoloji Bölümü olsun diğer bölümler olsun herhangi bir işlem yapamıyorlar. Bu durumda da bizden doku tanısı isteniyor. Arkamızda gördüğünüz endoskopik ultrason cihazı da nispeten yeni bir cihaz türü. Bu cihazı bildiğimiz endoskopi cihazlarından ayıran en önemli özellik ise ucunda bulunan ultrasondur. Biz bu Endoskopik Ultrasonografi dediğimiz cihazla midenin içerisine girip midenin duvarın arkasındaki oluşumları görerek, gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Uygulama yapacağımız hastanın da midesine Endoskopik Ultrasonografi yöntemi ile girerek karaciğerindeki kitlenin iyi huylu yada kötü huylu olup olmadığını tespit etmek için, iğne ile biyopsi alacağız. Kanama riski çok az olan bu işlem, ortalama yarım saat sürüyor. Tabii ki Patoloji süreci, birkaç haftayı bulabiliyor. Sonrasında sonuçları alan hasta, gerekli bölümlere tekrar başvurabiliyor. Genelde işlem sonrası hastayı iki saat kadar gözlemliyoruz. Eğer hasta yatan ise yatağına gönderiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA