Son dakika! Kayseri Şehir Hastanesi'nde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" hizmet vermeye başladı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan bir odada hizmet vermeye başlayacak destek biriminin açılışına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, burada Türkiye'ye örnek olacak bir hizmetin hayata geçirildiğini söyledi.

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının hastanede tedavileri söz konusu olduğunda nasıl vatanın savunmasında en önde iseler, burada da bu hizmetlerden yararlanmada en önde olacaklarını belirten Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da memnuniyetini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ise hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından destek birimi hizmete alındı.