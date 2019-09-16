Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

16.09.2019 16:16

Kayseri'de 7 aydır kasıklarında ağrılar olan 11 yaşındaki Süleyman Erdem Aydın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin sunumuna getirdiği yeni anlayış ile bölgenin sağlıktaki cazibe merkezi haline gelen Kayseri Şehir Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor.

7 aydır kasıklarındaki ağrıyla baş etmeye çalışan 11 yaşındaki Süleyman Erdem Aydın, gün geçtikçe artmaya başlayan şiddetli ağrıların şifasını Kayseri Şehir Hastanesi'nde buldu.

Yaptıkları araştırmalar ve tavsiyeler üzerine tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ni tercih ettiklerini ifade eden anne Sema Aydın, oğlunun 7 aydır şiddetli ağrıları olduğunu belirtti.

Öncesinde tedavi için birçok hastaneye başvurduklarını anlatan Aydın, "En son tavsiye üzerine Mustafa Arık hocamıza başvurduk. MR, tomografi ve tahlillerin ardından iyi huylu bir tümör olduğu teşhisi konuldu. Hocam ameliyat gerektiğini bize bildirdi. Kendisine güvendik ve ameliyatımızı olduk. Şu anda ağrımız kalmadı Elhamdülillah. Hocamıza ve hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Mustafa Arık ise "Süleyman bize şiddetli kalça ağrısı ile başvurdu. Günün herhangi bir saatinde şiddetli ağrıları oluyordu. Hem hikayesinden anladığımız kadarıyla hem de yaptığımız tetkikler sonrasında 'osteoid osteoma' dediğimiz iyi huylu bir tümör teşhis ettik. Aslında tehlikeli bir tümör değil ama çok şiddetli ağrı yapıyor. Operasyonla kemikteki tümörü temizledik, şu an gayet sağlıklı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA