Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kornea Nakli Tedavisine Başlanıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde kornea nakli ameliyatı ve tedavisine başlanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatı ve tedavi yöntemleriyle hastalar sağlığına kavuşuyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sağlıkta yaşanan büyük değişim ve dönüşümlerin şehir hastaneleri ile birlikte zirveye ulaştığını ifade etti.

Hastaların sağlıklarına kavuşmaları için her türlü çabayı sarfettiklerini aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Bu sene hizmete açtığımız Şehir Hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve konforu bir arada sunarken, uzman hekim kadromuz ve kullanılan son teknolojik cihazlar sayesinde de daha önce Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılamayan tedavi ve ameliyatlar Şehir Hastanemizde yapılmaya başlandı. Bunların en son örneği de kornea naklidir. İlimizde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan kornea nakli bundan böyle Kayseri Şehir Hastanemizde de yapılmaya başlanmıştır. Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necati Duru ve çalışma arkadaşları Doç. Dr. Mustafa Ataş, Op. Dr. Melek Ulusoy'a emek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim."

Göz Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necati Duru ise, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlanan kornea nakil ameliyatının rutin olarak uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.