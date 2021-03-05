Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:34
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, hastanede yaklaşık 30 çocuğun koronavirüse bağlı Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Aileler çocuklarını koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir" dedi.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, hastanede yaklaşık 30 çocuğun koronavirüse bağlı Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Aileler çocuklarını koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir" dedi.

Uzman Dr. Binnaz Çelik, koronavirüs sonrası çocuklarda görülen MIS-C hastalığıyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. MIS-C hastalığının çocuklarda özellikle Covid-19 geçirdikten 6-8 hafta sonra ortaya çıktığını söyleyen Çelik, "Genelde bizim gördüğümüz hastalar 8-14 yaş aralığındadır. Şu an 8-14 yaş aralığında da daha sık görüldüğü söyleniyor. Hastalar genelde Covid-19'u çok hafif geçiriyorlar. Ancak, hastalığın geçirildikten sonraki 6-8 haftalık dönemde ateş, ishal, karın ağrısı ve halsizlik şikayeti ile geliyorlar. Bizim yaptığımız laboratuvar teknikleri ile 'bu acaba MIS-C mi?' diye şüphe ediyoruz. Tahlillerin sonucunda gerekli tedavileri veriyoruz. Bu hastalık çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle solunum cihazına bağlanmaya neden olabilecek hatta yaşam destek ünitesine bağlanmaya neden olabilecek bir hastalık. Çok şükür bizim hastanemize yaşam destek ünitesine bağlanmaya neden olabilecek ciddi hastamız olmadı. Sadece solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek bir hastamız oldu ve çok şükür onu da sağlığına kavuşturduk" dedi.

'MIS-C HASTALIĞINDAN YATAN 1 ÇOCUĞUMUZ VAR'MIS-C hastalığının tehlikesine değinen Çelik, "MIS-C hastalığının ölümcül riski var. Çünkü, çocuğu yaşam destek ünitesine bağlamak demek akciğer ve kalbi devre dışı bırakıp direk dışarıdan bir makine ile akciğer ve kalbin dışarıdan sağlanması demektir. Ciddi ölümcül hastalığa kadar gidiyor. Aileler çocuklarını koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir. Çünkü koronavirüsü geçirdikten sonra çocuklar bunu geçiriyor. Mutlaka çocuklarında maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerekir. Kayseri Şehir Hastanesi'nde MIS-C hastalığından yatan 1 çocuğumuz var. Covid-19 hastalığı çocuklarda hafif geçiyor. Hastalığı geçirdikten sonra komplikasyonlar gelişiyor. Şehir hastanesinde yaklaşık 30 çocuk MIS-C tedavisi gördü. Yoğun bakıma yatan 6 çocuğumuz oldu. Bizim hastanemizde mutasyonlu virüs sonrası çocuklarda virüs artışı görmedik" diye konuştu.

Okulların açıldığına dikkat çeken Çelik, "Çocuklar kesinlikle maske takmalıdır. Aileler çocuklarını sıkı sıkıya tembih etmelidir. Çocuklar sıklıkla ellerini yıkamalıdır. Çocuklar arkadaşlarından uzak durmalı ve çantalarında dezenfektan bulundurmalıdır" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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