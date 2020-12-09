Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok

09.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:19
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok

ÇİN menşeli Covid-19 aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastansi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

ÇİN menşeli Covid-19 aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastansi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Dr. Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Aşı şu an tek silahımız. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 113 kişiye aşımızı uyguladık. Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Bir kaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi planlanan aşıyı kendisinin de olacağını ifade ederek, "Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var; ama diğer yandan yüz küsur gönüllümüz mevcut. Onların da randevularını planladık. Hekimler olarak pandeminin en başından beri en yoğun şekilde hastaların içerisindeyiz. Çok kötü ve ağır seyreden hastalar da oldu. Ben kendime, eşime ve aileme de bu aşıyı yaptırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Gönüllü olan öğretmeni Alper Azakoğlu da "Öncelikle devletin ve hükümetin aldığı kararlara güveniyorum. Süreci en başından beri takip ediyorum. İngilizce öğretmeni olmam nedeniyle yurt dışı kaynakları da takip ediyorum. O yüzden Çin aşısında karar kalınması bence iyi oldu. Dün sonuçlar açıklandı. Yüzde 97 başarı oranı ortaya çıktı. Zaten aşı olmak niyetinde idim. Şehir Hastanesi böyle bir imkan sununca testlerimi yaptırdım ve yarın sonuçlarıma göre aşımı yaptıracağım" ifadelerinde bulundu.


Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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