"Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:40

Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünde yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesinin hizmet süreçleri ve diğer istatistikleri hakkındaki sunumlarla başlayan toplantıda, hastanede verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği masaya yatırılarak, yapım işleri, ürün ve hizmet temini gibi konularda genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Grip salgını nedeniyle hastanede yaşanan yoğunluğun da göz önüne alındığı toplantıda, verilen hizmetin aksamadan kaliteli ve hızlı bir şekilde verilmesi için önleyici kararlar alındı.



Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi'nin Türkiye'deki lider hastaneler arasında girmeyi başardığına ifade etti.

Bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Tamer, "Belirtmek isterim ki iç içe son derece önemli ve güzel bir birliktelik içerisindeyiz, bu birlikteliğimiz de sahada her alanda kendini gösteriyor. Şu an sağlık hizmetlerinin sunumunda geldiğimiz nokta hakikaten Türkiye standartlarının üzerinde. Bu gururu yaşatan siz değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi yöneticileri ile ATM Sağlık Kayseri Şirket temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA