Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Meslek Liselerinde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına tepki gösterdi.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tepkili
20.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:44

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Meslek Liselerinde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 14 şehirde 18 Meslek Lisesi'nde bulunan kuyumculuk bölümünü kapatma kararına Kayseri'den de tepki var.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, "Bakanlığın almış olduğu kararı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 45 bin çalışanı bulunan sektörde zaten eleman sıkıntısı çekiyoruz. Kuyumculuk sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli dinamik bir gelişim içerisindedir. Bu özellikleri ile kendisini devamlı olarak yeniliklere açmış, değişen teknolojiye paralel olarak sürekli gelişmektedir. İnsanlık tarihinin ortak sanat kültürleri bir milletin ortak sanat kültürü ziynet eşyası üzerinde işlenerek sergilenir ve bunlar gelecek kuşaklara kültür sanat mirası olarak bırakılır. Bu yüzden kültürümüzün uluslararası alanda sergilenmesinde ve yer almasında kuyumculuk mesleğinin önemi büyüktür. Türkiye genelinde 20 şehirde 24 üniversitede takı tasarımı ve kuyumculuk bölümleri ile 14 şehirde 18 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kuyumculuk teknolojisi alanı mevcuttur. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde lise diploması hariç 3308 sayılı kanun kapsamında iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mezun oldukları günden itibaren sektörde hemen iş başı yapacak şekilde istihdamları sağlanmaktadır. Böyle önem arz eden mesleki bir kurumun pazar büyüklüğü açısından Çin, Hindistan, ABD, Rusya ile birlikte en büyük beş pazar arasında yer alırken sektörümüze hizmet eden okullarımızın kapatılmasına başta İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık olmak üzere Türkiye genelindeki bütün oda ve dernek başkanlarımızın bu hususa karşı bu işin bir an önce çözümlenmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. Bütün başkanlarımıza bu vesile ile çabalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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