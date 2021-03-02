Kayseri sanayisinde yalın dönüşüm başlıyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) işbirliğinde yürütülen Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi kapsamında Yalın Enstitü Derneği ile sözleşme imzalandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) işbirliğinde yürütülen Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi kapsamında Yalın Enstitü Derneği ile sözleşme imzalandı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odadaki imza töreninde konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, proje kapsamında 50 firmada yapılacak yalın dönüşüm çalışmaları ile firmalarda seçilen alanlarda en az yüzde 25 verimlilik artışı hedeflediklerini belirtti.

2020 yılında firmaların verimliliğini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla Kayseri Model Fabrika'yı kurduklarını anımsatan Büyüksimitci, "Bu sözleşme kapsamında Yalın Enstitü tarafından 20 mobilya firmamıza 'Yalın Dönüşüm Danışmanlığı' ve 'Firma Çalışanı Eğitimleri' verilecek. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2,6 milyon TL finansal desteği ile yürütmekte olduğumuz proje ile sanayicilerimizin üretim süreçlerini gözden geçirerek, yalın sürekli iyileştirme modeline göre dönüşümlerini sağlamalarının yolunu açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, projenin ilerleyen etaplarında elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerine yönelikte ihale sürecini hızlıca tamamlayıp, eğitimlere başlayacakları bilgisini verdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise bu sözleşme ile üyelerine danışmanlık hizmeti verileceğini aktardı.

Yalın Enstitü Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın İpbüken de proje çerçevesinde gerek Kayseri Model Fabrika ve gerekse her iki üniversite ile ortak çalışma, eğitim ve çalıştaylar yapacaklarını, Kayseri mobilya sektöründe yalın dönüşümü başlatacaklarını ifade etti.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise bu projenin kalkınma ajansları tarafından verilen hibe programları içerisinde ilk niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ajanslar, şimdiye kadar ekseri makine ve altyapı yatırımı destekleriyle bilinen kurumlar iken bu projenin merkezinde süreç verimliliği yer almaktadır. Kayseri'de öne çıkan 4 sektörde yapılacak süreç verimliliği, yalın dönüşüm çalışmaları kapsamında mobilya sektöründe seçilen firmalarda başlayacak saha çalışmalarında asgari yüzde 25 verimlilik beklemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin