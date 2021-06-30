Kayseri Sanayi Odası 55 Yaşında
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Kayseri Sanayi Odası 55 Yaşında

Kayseri Sanayi Odası 55 Yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1966 yılında kurulan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), 55 yıldır Kayserili sanayicilere hizmet vermeye devam ediyor.

1966 yılında kurulan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), 55 yıldır Kayserili sanayicilere hizmet vermeye devam ediyor.

KAYSO'nun kuruluş yıldönümü vesilesi ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "29 Haziran 1966 yılında kurulan odamız, 55 yıldır kuruluş amacına uygun olarak hizmet vermektedir. Bugünde bin 700'ün üzerinde üyemiz ile şehrimize ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" dedi. Kayseri Sanayi Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 12 sanayi odasından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bugün de ilk günkü heyecanla, Kayseri'yi Türkiye'nin üretim üssü haline getirmeye ve üyelerimizin rekabet gücünü artıracak hizmetlerle öne çıkmaya gayret ediyoruz. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 365 Oda/Borsamızla birlikte üretmeye, istihdama ve ihracat yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

55 yıl boyunca emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Odamızın kuruluşunda emeği geçenler başta olmak üzere, bu güne kadar görev yapmış, Oda başkanlarımıza, meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, genel sekreterlerine ve tüm personellere teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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