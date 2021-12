KAYSERİ (İHA) - Kayseri saldırısının 5. yıl dönümü

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:

"Şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı canımız pahasına koruyacağız"

KAYSERİ - Terör örgütü PKK tarafından, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin ise gazi olduğu olayın 5. yıl dönümü dolayısıyla saldırının meydana geldiği Şehit Komandolar Durağı'nda tören düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda, 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerler dualarla anıldı. Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü ile birlikte saldırıda şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler katıldı. Saldırının gerçekleştiği Şehit Komandolar Tugayı'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gazi Mustafa Uçar şehitleri rahmetle anarak tedavileri devam eden gazilere acil şifalar diledi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise; "Bu hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizin acıları, yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Hain saldırının davası Kayseri'de devam etmekte ve biz şehit aileleri olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Yüce Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Eli kanlı katillere hak ettikleri en ağır cezanın verileceğine inanıyoruz. Terörle mücadelede ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde yetkin ve etkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugayımız her zaman onur ve gurur tablomuz olmuştur. Ulaşılamaz, girilemez denilen her noktada hainlerin inlerine girip teröristlere göz açtırmadan komandolarımız terörle mücadelede canla ve başla görev yapmaktadır. Vatan savunmasındaki bu kutsal görevde başarılarının devamını diliyor, dualarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu vatana bedel ödemiş bizler için kahraman Türk askerleri her zaman başımızın tacısınız. Türkiye Cumhuriyeti olarak uzun süreden beri terörle olan mücadelemizde başarıyla sona geldiğimiz herkes tarafından bilinmektedir. Yedi düvele meydan okumuş bir devlet olarak çapulculara vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek; "Şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı canımız pahasına koruyacağız. Ülkemize, milletimize yapılan bütün saldırılar karşısında dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler, bu hain saldırıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız, onların emrindeyiz. Aynı şekilde gazilerimizin de her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Programın sonunda protokol üyeleri ve aileler, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu durağa karanfil bıraktı.

Patlamanın meydana geldiği Şehit Komandolar Durağı'na vatandaşların ziyaretleri sürüyor.