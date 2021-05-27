Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'den aşı açıklaması Açıklaması
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Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'den aşı açıklaması Açıklaması

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'den aşı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren cemiyet başkanı Veli Altınkaya'nın ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Benli, KGC'nin yeni başkanı Metin Kösedağ'a da başarılar diledi.

Kentteki aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Benli, salgın sürecinin el ele vererek atlatılabileceğini söyledi.

Mücadelenin bir yılı aşkın süredir sürdüğünü anlatan Benli, "Aşıyla aşıyoruz" sloganıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Benli, insanların aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşı olmamış kişiler bir an önce aşı olmalı. Kayseri gurbetçi akınına uğrayan bir yer. Yaz aylarında bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik virüsün yayılımını artırabilir. Aşı ile bağışıklık artmış olacak. Develi, Yahyalı ve Bünyan gibi ilçelerde de BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Kent merkezinde de aşı yapılan yerlerin sayısı arttırıldı. El ele vererek aşılamayı tamamlamamız lazım. Kayseri'de şimdiye kadar aşı yapılan kişi sayısı 500 bine yaklaştı."

Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde önemli fedakarlıklar yaptığını dile getirdi.

Bu fedakarlıkları unutmayacaklarını belirten Kösedağ, kısa sürede eski günlere dönülmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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