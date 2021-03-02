Kayseri Sağlık Müdürü Benli, kentin "kırmızı" kategoriye çıkmaması için vatandaşları uyardı
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Kayseri Sağlık Müdürü Benli, kentin "kırmızı" kategoriye çıkmaması için vatandaşları uyardı

02.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:34
Kayseri Sağlık Müdürü Benli, kentin

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan kentin, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan kentin, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbirli ve kademeli normalleşmeye geçilen dönemin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri'nin risk değerlendirme kriterlerine göre yüksek riskli kategoride yer aldığını anımsatan Benli, "Vaka artış hızımıza bakıldığında önümüzdeki dönemde çok yüksek riskli kategoriye çıkma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Riskli ve kalabalık alanlardan uzak durmalı, maskeyi doğru kullanarak önlemleri elden bırakmamalıyız. Özellikle taziye ziyaretleri, nişan, komşu gezmelerinden uzak durmalı, arabaşı sofraları, bağ oturmaları gibi şehrimize özgü toplu etkinliklerden kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tedbirlere uyum ve aşılamanın önemine değinen Benli, şunları kaydetti:

"Dünyada aşılamada ilk 5'te yer almanın gururunu yaşadığımız bu günlerde, aşı hızımızla biz de ilimizdeki 186 bin olan hedef nüfusumuzun yüzde 68'i aşılanmış durumdadır. Kayseri olarak risk grubumuzun turuncudan kırmızıya dönmemesi için tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, sıramız geldiğinde aşılarımızı yaptırmamız gerekmektedir. Ayrıca aşısını olmamış yaşlılarımız için yardımcı olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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