Kayseri Sağlık Müdürlüğü: "Kovid-19 numunelerinin kaybolduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
Kayseri Sağlık Müdürlüğünce, "Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) numunelerinin kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
18.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:06
Kayseri Sağlık Müdürlüğünce, "Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) numunelerinin kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Kayseri Şehir Hastanesinde Kovid-19 numunelerinin kaybolduğuna" ilişkin iddialar yer aldığı belirtildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Yurt dışı numunelerinin 48 saat içerisinde sonuçlandırılması konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA