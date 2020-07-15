Kayseri protokolü şehitlikleri ziyaret etti 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin 4. yılı nedeni ile, Kayseri protokolü Kartal ve Polis şehitliğini ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin 4. yılı nedeni ile, Kayseri protokolü Kartal ve Polis şehitliğini ziyaret etti. Kartal Şehitliğinde Kur'an tilaveti ile başlayan ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Protokol üyeleri Kartal Şehitliğinin ardından Kayseri Polis Şehitliğini ziyaret etti. Kur'an tilaveti ve dua okunduktan sonra, şehitlerin kabirleri başına protokol tarafından karanfil bırakıldı. - KAYSERİ Kaynak: İHA