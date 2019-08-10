Kayseri protokolü bayramlaştı

10.08.2019 14:06

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.

Kayseri protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program ile bayramlaştı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen program öncesinde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizleri bugünlere kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bildiğiniz gibi bayramlar dayanışmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve küskünlüğün kenara bırakıldığı çok müstesna günlerdir. Millet olarak bu hasretleri çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizler millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İşte bu güzel günlerde aramızdaki kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılmasına vesile olan günlerdir. Bugünleri iyi yaşamamız lazım ve bugünlerin hatırına az önce ifade ettiğimiz gibi aramızdaki küskünlükleri ve dargınlıkları bırakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri bayramlaştı. Protokol, daha sonra Şehit Aileleri Derneği ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Düzenlenen program, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Huzurevi'nde düzenlenen programların ardından sonra erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA