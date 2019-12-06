Kayseri protokolü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdukadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" ve yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarına oy veren Akın, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

AA çalışanlarını tebrik eden Karabörk, "Oylamadaki fotoğrafların hepsi de çok güzel. Arkadaşlarımız adeta fotoğraftaki anları bizlere de yaşatmış oldu. AA ülkemizde olduğu gibi dünyada da birçok önemli çalışmaya imza atıyor. 'Yılın Fotoğrafları' oylaması da bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılarını devam ettirmelerini diliyorum. " diye konuştu.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı. Fotoğrafların güzel olmasının kendisini seçim yapmakta zorladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"AA yıllardır ülkesine haber anlamında hizmet eden ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir kurum. AA artık çalışmalarını sadece Türkiye'de değil ülke sınırlarının çok ötesinde de sürdürüyor ve bu anlamda başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Mesleklerini tüm zorlu şartlarda yerine getiren çalışanlarını tebrik ediyorum. Umarım 'Yılın Fotoğrafları' oylaması da uzun yıllar devam eder."

Kaynak: AA