Kayseri polisinden tarihi eser kaçakçılarına darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet eden, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda il merkezine tarihi eser getirip satacağı bilgisi alınan N.G.B. polis ekiplerince takibe alındı. N.G.B., elindeki eserleri satmak isterken ekipler tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. N.G.B. gözaltına alınırken, üzerinde ve aracında yapılan aramalarda Batı Roma ve Hellenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA