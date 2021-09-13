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Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması Narkotik arama köpeği 'Jack' metruk binaları didik didik aradı Kayseri'de, polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde 'Narko-Okul' uygulaması yaptı.

Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Narkotik arama köpeği 'Jack' metruk binaları didik didik aradı

KAYSERİ - Kayseri'de, polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde 'Narko- Okul' uygulaması yaptı. 60 ekibin katıldığı uygulamada, narkotik arama köpeği Jack de, metruk binaları didik didik aradı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Narko-Okul Uygulaması yapıldı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotik görevlisi katıldı.

Hacılar ilçesinde bulunan Ayşe-Baki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Jack, binaları didik didik ararken, motosikletli narkotik görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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