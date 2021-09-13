Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Polis ekiplerinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması

Narkotik arama köpeği 'Jack' metruk binaları didik didik aradı

KAYSERİ - Kayseri'de, polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde 'Narko- Okul' uygulaması yaptı. 60 ekibin katıldığı uygulamada, narkotik arama köpeği Jack de, metruk binaları didik didik aradı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Narko-Okul Uygulaması yapıldı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotik görevlisi katıldı.

Hacılar ilçesinde bulunan Ayşe-Baki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Jack, binaları didik didik ararken, motosikletli narkotik görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.