Kayseri polisinden öğrencilere gezi

07.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:40

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 240 öğrenciye yönelik tarihi ve kültürel gezi düzenledi.

Geleceğe Atılan İmzalar Projesi kapsamında, kısıtlı imkanlar nedeniyle daha önce kent merkezine hiç gelmemiş 12 ilçeden 240 öğrenci için tarihi ve kültürel gezi programı gerçekleştirildi.

Polis ağabey ve ablaları tarafından evlerinden alınan öğrenciler, Hunat Camisi, Cumhuriyet Meydanı, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Kadir Has Stadı'nı gezdi.

Ayrıca Erciyes Dağı'nda teleferiğe binen öğrenciler son olarak sinemada film izledi.

Kaynak: AA