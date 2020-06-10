Kayseri polisinden FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 7 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin firari örgüt mensuplarının kaldığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen hakim ve savcılarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin firari örgüt mensuplarının kaldığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen hakim ve savcılarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerde kaldıkları ve saklandıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama emri bulunan ve KHK ile ihraç olan hakim, savcı, askeri personel, öğretmen ve uzman gibi çeşitli meslek gruplarında bulunan A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Ayrıca, bazı şahısların diğer illerden gelerek Kayseri'deki gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA