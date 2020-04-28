Kayseri polisinden engelli çocuklara ziyaret ve doğum günü kutlaması Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğündeki görevli polisler, çocuklara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğündeki görevli polisler, çocuklara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan engelli çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı.

Polisleri görmek isteyen engelli bir çocuk sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaret edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Bir başka ziyarette ise doğum günü olan bir engelli çocuğa sürpriz kutlama yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kardeşi ile birlikte pastadaki mumları üfleyen çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA