Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi
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Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi

Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimiKAYSERİ'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı.

28.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:19

Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi

KAYSERİ'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere 288 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yollarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler Kayseri-Adana D-300 karayolunda drone ile uygulama gerçekleştirdi. Saraycık mevkiinde polis ekipleri drone kaldırarak, kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. Trafikte kural ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından durdurularak, para cezası uygulandı. Drone ile kırmızı ışık denetiminin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi

Kaynak: DHA

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