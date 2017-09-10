Kayseri Polisi Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin maddesi, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet 1.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.



Yakalanan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi. - KAYSERİ