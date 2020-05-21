Kayseri polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak nedeniyle kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında "Evde kal" çağrısı yaparken, cadde ve sokakların yanı sıra şehir içi halk otobüslerini de denetleyerek gerekli uyarılarda bulunuyor.

Polisler ayrıca vatandaşları sosyal mesafe ile diğer tedbirlere riayet edilmesi için de anonslarla uyarıyor.

Kaynak: AA