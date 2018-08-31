Kayseri polisi düğünlerde silah kullanımına savaş açtı

KAYSERİ - Kayseri polisi düğünlerde silah ve havai fişek kullanımına karşı uyguladıkları proje ile düğün sahiplerini ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah kullanımı ve havai fişek patlatılması olaylarına karşı düğünleri ziyaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Düğüne katılanlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, vatandaşlara yaşanacak olumsuzluklar ve yasal işlemler hakkında da uyarılarda bulundu. Danışmentgazi Mahallesi'nde bir düğüne katılan ve 'Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım Projesi' kapsamında yaklaşık bin düğünü ziyaret ederek 20 bin broşür dağıttıklarını ifade eden Başpolis Yusuf Levent Atakan; "2014 yılından itibaren İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın talimatıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyanın ismi 'Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım'. Buradaki amacımız düğünlerde sıksık karşılaştığımız ve üzücü olaylarla sonuçlanan silah atmalar ve izinsiz havai fişek patlatmalara mani olmak. Bu konu ile alakalı olarak bugüne kadar ilimiz genelinde yaklaşık 20 bin adet broşür dağıtmış bulunuyoruz, bin düğüne bizzat kendimiz iştirak ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca bölgedeki polis merkezlerimiz de düğün sahiplerine ulaşıp tebligatlarda bulunarak bunun önüne geçilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Düğün sahibi Beytullah Üregen ise, polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kendilerinin de 'Silaha hayır' dediğini vurguladı.