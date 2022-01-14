KAYSERİ (İHA) - Polis 8 hırsızlık olayını aydınlattı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte iş yeri ve ikametlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olduğu belirlenen E.S. ve A.D. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan bir iş yerinden gerçekleşen 400 bin TL değerinde hırsızlık olayı, bağ evinde gerçekleşen 10 bin TL değerinde eşya çalınması olayı ve bir ikametin bodrumunda gerçekleşen 4 bin TL değerinde ev aletlerinin çalınması olayları ile ilgili olarak çalınan malzemeler metruk bir binada ele geçirilirken, şüpheli M.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.