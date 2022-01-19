Kayseri perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Kayseri okullar tatil mi, kar tatili var mı? - Haberler
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Kayseri perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Kayseri okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Kayseri perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Kayseri okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Kayseri yarın okullar tatil mi? Kayseri perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Kayseri okullar tatil mi, kar tatili var mı?

KAYSERİ (Haberler.com) - Kayseri perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kayseri okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Kayseri Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

KAYSERİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sebebiyle binlerce kişi "Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 19 Ocak tarihi kar nedeniyle tatil edilmişti ancak 20 Ocak için henüz bir açıklama yapılmadı.

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