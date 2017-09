Kayseri pastırması dünyaya açılıyor

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: "Kayseri'nin pastırması, sucuğu ve mantısının Avrupa Birliği'nde tescil süreci başladı"

"Pastırma, sucuk ve mantı, Kayseri ismi altında dünyanın her tarafında satılabilecek"



ANTALYA - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'nin meşhur yöresel ürünü pastırma, sucuk ve mantının Avrupa Birliği tescil sürecine girdiğini ve tescil edilmesi durumunda tüm dünyaya yayılacağını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası, Antalya'da açılan Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı'nda stant açtı. Kayseri'nin meşhur yöresel ürünü olan pastırma, sucuk ve mantının yanı sıra Develi Cıvıklısı, Bünyan, Yahyalı halıları ile Yamula Patlıcanı stantta vatandaşlara tanıtıldı. Fuarın açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, stantta gelerek ürünleri inceledi.

Stant hakkında bilgiler paylaşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mamut Hiçyılmaz, son 4 yıldır YÖREX'e katıldıklarını belirterek, "Her yıl da daha düzenli ve katılımın sağlandığı bir fuar olarak görüyorum. Yöresel ürünlerin sergilendiği bir mekan olarak görüyorum. Fuar alandaki yer 100 metrekare yerimiz var. Yöresel ürünler olarak Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısını tanıtıyoruz. Coğrafi işaret almış olan diğer ürünlerimiz de var. Onları da gösteriyoruz.

Bu sene 8'incisi düzenlenen bu fuarın, Türkiye'nin değişik yerlerindeki ürünlerin buraya getirilerek tanıtılması ve bunun tüm Türkiye'ye yayılması noktasında önemli bir fuar olarak görüyorum" dedi.

Yöresel ürünlerin artık yurt dışında da tanıtılması gerektiğini kaydeden Hiçyılmaz, "En azından ürünlerimizi yurt dışındaki herhangi bir fuara götürüp, sergileme imkanımız yoksa da, dışarıdan alım heyetlerinin Türkiye'ye getirilip, Antalya'da misafir edilmesi, onlara ürünlerimizin tanıtılması ve dışarıya da gösterilip satılması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yöresel ürünleri yurt dışına pazarlama konusunda gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, Kayseri'nin pastırması, sucuğu ve mantısının Avrupa Birliği'nde tescil sürecini başlattıklarını belirterek, "İnşallah tescili bizlere çok şey kazandıracak. Pastırma, sucuk ve mantı, Kayseri ismi altında dünyanın her tarafında satılabilecek. Özellikle bu tescili aldıktan sonra bir başka ürünün Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Kayseri mantısı adı altında satılması Avrupa Birliği'nde en azından mümkün olacak. Bu da bizim bu ürünlerimizin dışarıya satılması hususunda fırsat oluşturacak" diye konuştu.