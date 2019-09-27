Kayseri özhaseki'den, deprem açıklaması insanoğlu tabiatla dövüşmemeli

27.09.2019 17:25

Özhaseki'den, deprem açıklaması İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, Burada bize düşen tedbir almak. Yerin altındaki hareketliliğe uygun bir şekilde davranmak. İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli, kavga etmemeli onu anlamaya çalışmalı dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Özhaseki, Cuma namazı sonrası gazetecilere İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, Burada bize düşen tedbir almak. Yerin altındaki hareketliliğe uygun bir şekilde davranmak. İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli, kavga etmemeli onu anlamaya çalışmalı. Onunla kavga ederek, onun zıttına işler yaparak başarılı olmakta ne yazık ki mümkün değil. Bunu hepimizin de bilmesi gerekiyor. Özellikle bakanlığım döneminde de bu konuya çok dikkat çekmeye çalıştım. dedi.

'BELEDİYELERE VE VATANDAŞA İŞ DÜŞÜYOR'

Özhaseki, uzmanların deprem ve jeoloji konusunda görüş bildirdiğini ve 4 tane aktif fayın bulunduğunu söylediklerini kaydederek, şöyle konuştu

Bunların da günü geldiğinde kırılacağı ve bu kırılmanın da çok büyük şiddetle olacağı noktasında dikkat çekiyorlar. Burada devlete, hükümete, belediyelere, vatandaşa elbette iş düşüyor. Bu noktada 1999 depreminden sonra epeyce bir yasa değişikliği yapıldı. Kentsel dönüşüm ile ilgili bir takım temel kurallar ortaya konuldu. Teşvikler getirildi. Bakanlığım dönemimde şehircilik şuralarında kentsel dönüşümün temel kurallarını ortaya koymaya çalıştık. Bizzat gidip İstanbul'da ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızı toplayıp uyarmaya çalıştık. Kimi arkadaşlarımız bunu doğru anladılar ve hareket ettiler. Ama üzülerek söylüyorum, kimi arkadaşlarımız ise benim bu anlattıklarım karşısında çok lakayt tavır takılarak, 'sen konuş da git' havası içerisinde oldular.

'DEPREM GELDİĞİNDE A PARTİLİ B PARTİLİ AYIRMAZ'

Deprem konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine değinen Özhaseki, Deprem bir gerçeklikse ve bir felaketse kapımızda da bekliyorsa hepimizin buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Deprem geldiğinde A partili B partili ayırmaz. Deprem geldiğinde, 'iyi insan, kötü insan' diye ayırmaz. En sevdiklerimizi alır götürür. Bunu bilerek herkesin sorumluluk içerisinde bu şuur içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Benim Allah'tan dileğim; dün bir deprem oldu, artçıları devam etti. İnsanlar heyecanlandı bir gayrete geldi. Birkaç gün sonra ortalık sakinleşince herkes unutup gitmemesi. Sonuna kadar buna dikkat etmesi. Tabiki burada belediyelerimize çok iş düşüyor. Kentsel dönüşüm anlamında. Tabi ki insanlarımıza da iş düşüyor. Gücü yeten herkesin kendi yaşadığı mekanı o evi ölçtürüp depreme dayanıklı olup olmadığı hususunda gözden geçirmesi gerekiyor. Bu bize ders olmuştur. Bundan güzel dersler çıkarırız. Sonucunda kimsenin canı yanmaz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA