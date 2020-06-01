Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğu KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

Kentte vatandaşlar, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkmasının ardından başka şehirlere gitmek için otogara akın etti. Gelen vatandaşların girişte tek tek ateşleri ölçüldü. Ayrıca, sık sık vatandaşların maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralarına uymaları için anons yapıldı. Hayat Eve Sığar (HES)' kodu ile bilet alan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüsler ile yolculuk etmeye başladı.

'BİLET FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU'

Şehirler arası turizm firmasının işletme müdürü Mehmet Gökduman, bakanlığın açıkladığı izin kapsamında seyahatlerin başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Alınan tedbirler kapsamında otobüslerin her biri dezenfekte edildi. Otobüs içerisinde seyahat edecek yolcular çaprazlama sistemi ile oturtulacak. Personel içinde birtakım eğitimler verildi. Çalışanların koronavirüs testi yapıldı. Otobüs içerisinde hizmet edecek personel maske ve siperlik kullanarak hizmet sağlıyor. Araçlarda yolcu sistemi yüzde 50 azaltıldığı için bilet fiyatlarında da değişiklik oldu. 70 TL olan Kayseri- Ankara seyahat fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Geçmişte olduğu gibi her yere sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymak şartıyla seyahat etmek mümkün" dedi.

Kaynak: DHA