Kayseri OSB'ye MHP milletvekillerinden ziyaret Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile MHP milletvekilleri görüştü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile MHP milletvekilleri görüştü.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nursaçan'ı, MHP milletvekilleri Baki Ersoy, Cemal Enginyurt, Tamer Osmanağaoğlu, Ahmet Erbaş ile MHP Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ziyaret etti.

Nursaçan'ın Kayseri OSB'nin projeleri hakkında bilgi verdiği ziyarette, sanayinin ihtiyaç ve beklentileri ile çözüm önerilerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP'li heyet, ziyarette bazı projeleri de yerinde inceledi.

Kaynak: AA