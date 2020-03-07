Haberler » Spor » Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi - Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off'ta adına finale yazdırdı.

07.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:36
Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

Teknik Koleji takımı Play-Off'ta adına finale yazdırdı.


Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligini lider olarak tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. 4-6 Mart tarihlerinde Denizli'de oynanan yarı final maçlarında iyi bir performans sergileyerek adını finale yazdıran OSB Teknik Koleji finaldeki rakibini bekliyor.


Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı 11-13 Mart 2020 tarihlerinde final müsabakalarını Isparta'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler