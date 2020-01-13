Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri hem öğreniyor hem üretiyor

13.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:50

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini ziyaret ederek, okul faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, atölyeleri ve derslikleri gezen Başkan Nursaçan, öğrenirken üretim yapan ve okul harçlıklarını çıkaran öğrencilerin, okulu bitince de çok kolay iş bulduklarını belirtti.

Meslek liselerinin en önemli görevlerinden birinin de ülkeye katma değer kazandırmak olduğunu ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği gibi meslek lisesi memleket meselesidir. Günümüzde gelişmiş devletler eğitime büyük önem vermekte, sahip oldukları kaynakların büyük bir kısmını eğitimde kullanmayı tercih etmektedir. Teknik kolejin iki başarılı eğitim- öğretim yılı sonunda 2019-2020 yılında 2 bin 150 öğrenci mevcuduna ulaşarak Kayseri'nin en büyük Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmanın yanı sıra kaliteli bir eğitim anlayışı ile faaliyetlerin devam ettiğini görmek bizleri de gururlandırıyor. Bu kolejde Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA