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Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, hedeflerinin 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek olduğunu açıkladı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
30.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:47

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, hedeflerinin 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek olduğunu açıkladı. Dağlı, "Altyapılarımızda Türkiye şampiyonluğu yaşamanın yanı sıra hedefimiz 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek" dedi.

Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükselen Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirledi. Kulüp Futbol Koordinatörü Bekir Dağlı, iyi bir yapılanmaya sahip olduklarını ifade ederken, altyapıda önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Dağlı, "Her sezon hedeflerimiz var. Hedefsiz kalırsak bu işin heyecanı biter. Bu sezon özellikle alt yapı yaş kategorilerinde mutlaka bir Türkiye şampiyonluğu hedefliyorduk. Geçen sezon üç takımımız direkten döndü. Bu sezon mutlaka bir ya da iki kategoride final grubunu görmek istedik. Ama salgın nedeniyle olmadı. Amacımız profesyonel oyuncular yetiştirmek. İlk olarak Kayserispor'a ardından farklı kulüplere futbolcu verelim istiyoruz. A Takımda ise genç oyuncularımızın biraz daha tecrübe kazanması ile birlikte Bölgesel Amatör Lig'i hedefleyeceğiz. Çalışmalarımızı buna göre programladık. 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig'de olmak istiyoruz. Şu ana kadarki hedeflerimizi yakaladık. 2023 yılına geldiğimizde elimizdeki altyapı oyuncuları A takımı tamamlayacak. O zamana kadar elimizdeki genç oyuncuların olgunlaşması için her şeyi yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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