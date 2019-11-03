Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0
SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa HastaOSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda ÜnalGAZİANTEP ZEUGMA SPOR...
03.11.2019 13:01
SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa HastaOSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda ÜnalGAZİANTEP ZEUGMA SPOR KULÜBÜ: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma MelikeSETLER: 3-0 (25 -14, 25 - 15, 25 - 15)SÜRE: 64 dakika (22, 20, 22)Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı grubun ilk haftasında Gaziantep Zeugma Spor Kulübü'nü konuk eden OSB Teknik Koleji Spor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
- Kayseri
Kaynak: DHA