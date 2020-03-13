Kayseri OSB Teknik Koleji 1.Lig'de Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji adını 1.Lige yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji adını 1.Lige yükseldi.



Isparta'da bugün sona eren final müsabakalarında oynadığı 3 maçta İzmirspor'u 3-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden OSB Teknik Koleji bugün oynadığı son maçında Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu.



Güçlü rakiplerini ile mücadele ettiği final grubunda 2'de 2 yaparak başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji son maçını oynamadan 1.Lige yükselmenin sevincini yaşadı. Son maçında bugün Vakıfbank ile oynayan OSB Teknik Koleji bu maçı 3-1 kaybetmesine rağmen final grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 6 puanla finalleri ikinci sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA