Kayseri OSB Kışa Hazır

09.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:59

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kışa hazırlık çalışmalarına dair açıklamada bulundu.



Başkan Nursaçan; kış mevsimine girilmesi nedeniyle geniş bir ekipman ağıyla gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek; "Kayseri OSB çalışanları ile birlikte büyük bir özveri ve yoğun çalışma temposu sarf edilerek bölgeyi daha ileriye taşımak, sanayicilerin sunulan hizmetlerden maksimum seviyede yararlanması adına çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Bu kış karla mücadele çalışmasını 5 adet tam donanımlı tuzlama aracı, 5 kepçe, 5 adet Kamyon önü, 14 metreküp köşeli damper üzerine, 7 metreküplük tuz serme sistemi ve 1000 lt. hacimli solüsyon sisteminin yanında, araç önünde 10 mm gövdeli, 8 mm kalınlığında Polistren malzemeden, yüksek sürtünmeye dayanıklı kar bıçağı bulunan bir adet 'Kar Küreme ve Tuzlama Aracı' ve 'Kamyon Tuz Serici-Kar Bıçağı Aracı' ile ve yeteri sayıda ekiplerimizle yürüteceğiz. Bölge içerisindeki 150 kilometre uzunluğundaki yol ağımızı kışın devamlı açık tutmak ve sanayicimizin sürüş güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden yoğun bir çabanın içerisinde olacağız. Buna göre gerekli tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA