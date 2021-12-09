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Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, yaptığı eğitimler ve sık sık gerçekleştirdiği tatbikatlarla yangınlara her zaman hazır olduğunu ortaya koyuyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, yaptığı eğitimler ve sık sık gerçekleştirdiği tatbikatlarla yangınlara her zaman hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkabilecek yangınlara karşı her zaman hazırlıklı olabilmek için eğitimlerini ara vermeden sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, tatbikat senaryosu gereği bir binada ve açık alanda çıkarılan iki ayrı yangına anında müdahale etti.

Ekiplerin tatbikatta tam teçhizatlı bir şekilde müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. - KAYSERİ

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

Kayseri OSB itfaiyesi her zaman hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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