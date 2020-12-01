Kayseri OSB Faaliyetleri Toplantısı yapıldı
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Kayseri OSB Faaliyetleri Toplantısı yapıldı

01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:23
Kayseri OSB Faaliyetleri Toplantısı yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri OSB Faaliyetleri Toplantısı" düzenledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri OSB Faaliyetleri Toplantısı" düzenledi.

Nursaçan, OSB yönetimine yöneltilen suçlamalara ilişkin Kayseri OSB hizmet binasında düzenlediği toplantıda, göreve seçildikleri ilk günden beri söyledikleri üzere, OSB'nin sahibi olmaya değil, OSB'nin gerçek sahiplerine hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Nursaçan, "sözde" olarak nitelendirdiği bir platform tarafından gerek kendisi gerekse kuruma yönelik yıpratma ve algı çalışmaları nedeniyle bilgilendirme yapılması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için açıklama yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

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Kayseri OSB Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğünce, kanun, yönetmelik ve benzeri düzenlemeler ile genel kurul kararları çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek hususunda her zaman hassasiyet gösterildiğini belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

Yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerde açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edildiğini yinelemek isteriz. Zaten bu sebepledir ki günlük 70 bin aracın girip çıktığı, 1200'ü aşkın sanayiciye hizmet verilip, 75 bin kişiye istihdam sağlandığı OSB'mizde tüm hizmetler, en uygun hizmet bedelleri ile verilmektedir. Yalnızca 2015-2018 yılları arasında dahi tarafımızca 1 milyar 100 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Aldığımız eleştiri ve tenkitlerin, değiştirilmesi istenen hususların neredeyse tamamı, uygulama ve hukukun birbiri ile örtüşmediği anlarda ayrım yapılmaksızın tüm sanayiciler lehine yorum yapılarak gerçekleştirilen işlerdir. Bunlar da Türkiye'nin neredeyse tüm OSB'lerinde sanayici lehine yapılan benzer uygulamalardır."

"OSB'ne Sahip Çık Platformu" adına basın toplantısı düzenleyen Bekir Okay Kiracıoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan 406 sayfalık raporda OSB'de ki yanlış harcama ve usule uygun olmayan uygulamaların tespit edildiğini ve konuyla ilgili raporların Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini söyledi. OSB Başkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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