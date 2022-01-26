Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca çalışarak yolları ulaşıma açan ekipler, gün boyunca yol genişletme çalışmaları yaptı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gece boyunca tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı. OSB içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araç ve 18 kişilik ekiple 24 saat esaslı çalışıldı.

Yoğun çalışmalar sonucu OSB içindeki yolların tamamı trafiğe açıldı ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü ekipleri açılan caddelerde gün boyunca da yol genişletme çalışmalarını sürdürdü. - KAYSERİ

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri, OSB, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title