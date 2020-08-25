Kayseri OSB'de yol çalışmaları Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB'deki muhtelif yerlerde yol ve otopark çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB'nin 150 kilometrelik bir ulaşım ağına sahip olduğunu belirtti.

Bölgeye günlük yaklaşık 25 bin araç girişi olduğunu anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Dönemimizde bugüne kadar 55 kilometrelik yolumuz asfaltlanmış olup, bunun için 192 bin ton asfalt malzemesi kullanılmıştır. Yine, tali yollara kilitli parke yapılmış olup, bugüne kadar toplam 18 kilometrelik yolumuzun kilitli parke kaplaması yapılmıştır. Trafik sorununun giderilmesi amacıyla da muhtelif kavşaklardaki köprüler 3'er metre genişletilmiştir. Bölgemizdeki ulaşımın kaliteli, kesintisiz, rahat ve güvenli olması için gece gündüz demeden çalışmalara kesintisiz devam ediyoruz."

Kaynak: AA